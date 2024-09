O Conselho Municipal da Saúde de Cachoeira do Sul irá promover no próximo dia 17 de setembro, a partir de 14 horas no auditório do SICREDI, um debate entre os candidatos a Prefeitura, sobre a Saúde Pública. Conforme Luis Anibal Machado presidente do Conselho, queremos ouvir as propostas dos candidatos para melhorar o atendimento a população em todos os setores. Ainda segundo ele, o evento será aberto ao público.