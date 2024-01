Colisão entre dois caminhões em na BR392 ocasiona duas mortes

Por volta das 7h30 desta terça-feira (23), no km 204 da BR 392, em Santana da Boa Vista, ocorreu um acidente do tipo colisão frontal entre dois veículos de carga. Os veículos envolvidos foram as combinações tracionadas por pelos caminhões-tratores Scania/G 380, emplacado em Canguçu, e o Volvo/FH 440, com placas de Três Passos. A Scania se deslocava no sentido Canguçu – Caçapava do Sul, já o Volvo transitava em sentido contrário quando houve o impacto. Como resultado do acidente duas pessoas faleceram, cujas identidades ainda não foram confirmadas.

O trânsito segue completamente bloqueado no local. Participam do atendimento da ocorrência equipes do Corpo de Bombeiros e SAMU. A PRF segue em atendimento no local, onde também trabalham equipes da Polícia Civil e Instituto Geral de Perícias.