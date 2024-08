Colisão entre veículos na Avenida Brasil em Cachoeira do Sul

Na noite desta terça-feira (13/08), em Cachoeira do Sul, um acidente foi registrado na Avenida Brasil, em frente aos engenhos Trevisan. Um veículo, que estava estacionado, tentou realizar uma manobra de retorno na avenida sem verificar o tráfego, resultando em uma colisão.



Outro veículo que trafegava pela via não conseguiu evitar a colisão, atingindo a porta do motorista do carro que realizava a manobra. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a identidade dos envolvidos no acidente. As autoridades continuam investigando as circunstâncias do ocorrido.