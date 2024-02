Colisão fatal na manhã deste sábado tem motorista de um dos carros detido após teste do bafômetro positivo

Uma manhã marcada pela fatalidade na BR-290, próximo a Cachoeira do Sul, onde um acidente entre dois carros da marca GM Corsa resultou em uma vítima fatal e três feridos. A colisão frontal, ocorrida no quilômetro 273 da rodovia, tirou a vida de uma mulher de 34 anos, passageira de um dos veículos com placa de Caçapava.

As equipes de resgate, incluindo o Corpo de Bombeiros e o SAMU, trabalharam incansavelmente para socorrer os feridos, que foram encaminhados para o Hospital de Caridade e Beneficência (HCB). Infelizmente, apesar dos esforços, a passageira não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local.

O motorista do segundo veículo, com placa de Cachoeira, foi detido após testar positivo no bafômetro. Ele está sob custódia da Brigada Militar e também foi encaminhado para o HCB para avaliação médica.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu a ocorrência, e o tráfego na região está operando em meia pista enquanto os veículos envolvidos são removidos para o depósito da Puma Guinchos do Detran após perícia. Um triste acontecimento que ressalta a importância da prudência ao volante e da conscientização sobre os riscos no trânsito.