Descontentes com o empate no Beira-Rio, dezenas de torcedores colorados protestaram fora do estádio contra o desempenho do Inter na partida com o Real Tomayapo pela Sul-Americana na noite desta quarta-feira, 10.

Os protestos iniciaram no Portão 01 e depois seguiram para o edifício garagem, que é por onde os jogadores passam para irem embora. Algumas grades de proteção foram derrubadas durante o protesto. De acordo com a Rádio Guaíba, o grupo era formado por 200 torcedores. Veja os vídeos.

Cerca de 200 torcedores seguem o protesto no complexo Beira-Rio! 🇦🇹



🎥: @dobrunooliveira pic.twitter.com/yk6jw0WPwd — Guaíba Esporte (@GuaibaEsporte) April 11, 2024

Torcedor mostra um saco de pipoca para a reportagem da Guaíba. 🍿



Confusão estabelecida e o protesto seguindo para o edifício garagem, que é por onde os jogadores passam para ir para sua casa.



🎥: @dobrunooliveira pic.twitter.com/QMUT8jqppw — Guaíba Esporte (@GuaibaEsporte) April 11, 2024