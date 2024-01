Com a volta do meia Alan Patrick, Inter recebe o Ypiranga

Capitão, goleador e um dos principais garçons do time colorado em 2023, Alan Patrick está de volta. O meia retorna ao time colorado neste sábado, no Beira-Rio, na partida contra o Ypiranga, válida pela terceira rodada do Campeonato Gaúcho, após cumprir uma suspensão imposta pela Justiça Desportiva. O regresso do jogador é garantia de qualidade no meio-campo, embora a posição na qual irá atuar ainda sejam um mistério alimentado por Eduardo Coudet em suas últimas entrevistas.

No ano passado, quando fez 16 gols em 62 partidas e transformou-se na principal peça da engrenagem montada pelo técnico, Alan Patrick ganhou um posicionamento novo. Ele era um meia, mas tinha ampla liberdade para juntar-se a Enner Valencia no ataque. Como ocupava uma vaga de atacante no esquema 4-1-3-2, que é o preferencial de Coudet, também não tinha tantas obrigações defensivas.

Agora, entretanto, após a chegada dos reforços, há mais alternativas para o ataque. Portanto, Coudet pode usar os predicados de Alan Patrick na linha de três meias, exatamente no lugar que foi de Hyoran nas duas primeiras rodadas do Gauchão. Assim, o técnico abriria uma vaga para a permanência de Alario no ataque, como companheiro de Valencia.

Outro retorno assegurado é Gabriel Mercado. Assim como Alan Patrick, o zagueiro cumpriu suspensão e retorna à defesa. Assim, o time que deverá estar em campo contra o Ypiranga é muito próximo daquele que é considerado titular. Os desfalques mais importantes são o goleiro Rochet, ainda recuperando-se de uma lesão nas costas, e Maurício, à serviço da Seleção Brasileira que busca a vaga olímpica.

Á partida contra o Ypiranga é considerada um duelo direto pelas primeiras posições. A equipe de Erechim vem de um empate por 2 a 2 com o Caxias na rodada do meio de semana e também tem quatro pontos. O Inter, por sua vez, venceu o Avenida na estreia, com titulares, mas só empatou, com reservas, com o São Luiz na última quarta-feira.

keiller. O Inter liberou o goleiro Keiller para acertar-se com o Vasco da Gama. O jogador, que tem contrato com o Inter válido até dezembro de 2026, deve ficar no São Januário até o final do ano. Apesar das lesões de Rochet e Ivan, Keiller, 27 anos, não foi utilizado nem no bando de reservas nas duas primeiras rodadas do Gauchão.

Gauchão 2024 – 3ª rodada

Inter

Anthoni, Bustos, Vitão, Mercado, Renê, Aránguiz, B. Henrique, Wanderson, Alan Patrick, Lucas Alario, Valencia. Técnico: E. Coudet

Brasil de Pelotas

Edson, Gedeílson, Heitor, Willian Gomes, Foguinho, Uchôa, Karl, A. Taddei, Gabriel Lima, Zé Vitor, M. Anderson. Técnico: Jerson Testoni.

Árbitro: Erico A. de Carvalho

Data e hora: Sábado, 27, às 16h30min

Local: Beira-Rio (RS)