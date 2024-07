Com pênalti perdido e expulsões, Inter empata com o Juventude e é eliminado da Copa do Brasil

Em um jogo cercado de polêmicas, que começou com mais de uma hora de atraso por causa da neblina, com dois pênaltis assinalados, um não marcado, três executados, uma expulsão por agressão a torcedor, o Juventude saiu vencedor do confronto com o Inter pela terceira fase da Copa do Brasil. No Alfredo Jaconi, o 1 a 1 serviu ao time de Caxias do Sul graças à vantagem aberta no Beira-Rio na partida de ida. Com o resultado, o Ju vai às oitavas de final. O Inter, sem técnico, cai precocemente. E agora só terá Copa Sul-Americana e Brasileirão pela frente, enquanto vasculha o mercado atrás de um treinador.



O interino Pablo Fernandez fez alterações na equipe na comparação com a partida de ida. Ele devolveu Fernando para a zaga, reforçou o meio-campo com Rômulo e Bruno Gomes, tirando Mercado e Wanderson, adiantando Wesley para o lado de Valencia. No Juventude, Roger repetiu os 11 que iniciaram a partida no Beira-Rio.



Às 16h, horário marcado para o jogo, com os times em campo, hinos executados e aquecimento feito, a cerração baixou e tornou inviável a partida. O árbitro foi ao gramado duas vezes e não deu condições. Na terceira, às 17h, decidiu que seria possível jogar, já que a neblina havia se dissipado.



Com uma hora e 18 minutos de atraso, a bola rolou no Alfredo Jaconi. Mas antes dos 10 minutos, a neblina baixou de novo e tornou difícil a visibilidade. Aos 13, o jogo foi interrompido para uma conversa entre os goleiros e o árbitro. Eles decidiram manter a partida.



Aos 16 minutos, o primeiro chute. Bruno Gomes se livrou de dois defensores, adiantou e chutou perto da trave. Aos 19, o Juventude respondeu com Lucas Barbosa pela direita, ele foi ao fundo e cruzou. Sozinho na área, Erick Farias cabeceou no travessão. No contragolpe, Alan Patrick conduziu pelo meio, encontrou Valencia, que chutou por cima.



O Inter chegou novamente aos 24. Robert Renan cruzou da esquerda, Valencia fez o pivô e Bruno Henrique chutou de fora da área. A bola passou ao lado da trave.



Aos 32, um lance polêmico. Valencia recuperou a bola na direita, ganhou de Alan Ruschel e de Rodrigo Sam e, ao entrar na área, foi tocado no tornozelo. O árbitro não marcou pênalti e o VAR não sugeriu revisão. Três minutos depois, Wesley arriscou de longe e obrigou Gabriel a espalmar para escanteio. Logo na sequência, após a cobrança do córner, o goleiro cortou mal e Bustos pegou o rebote e chutou, Alan Ruschel salvou de cabeça.



O Juventude voltou a levar perigo aos 44. Após cobrança de escanteio afastada pela zaga, Jean Carlos jogou a bola para a área novamente. Rodrigo Sam, livre, cabeceou na rede por fora.



Pablo Fernandez, nos acréscimos, teve de mexer no time. Fernando sofreu uma lesão muscular e teve de sair, dando lugar a Mercado. Aos 51, no último lance, a jogada que estava sendo ensaiada funcionou para o Juventude. Jean Carlos cobrou escanteio para a área, Rodrigo Sam saltou mais do que a defesa colorada, antecipou-se e abriu o placar.

Ainda deu tempo para o Inter tentar o empate. De longe, Bruno Gomes arriscou e Gabriel defendeu.



Segundo tempo



Os times voltaram sem alterações do vestiário. E já nos minutos iniciais o Inter conseguiu a chance de ouro. Aos sete minutos, Wesley ganhou de João Lucas, entrou na área e foi derrubado por Rodrigo Sam. Pênalti. Alan Patrick cobrou do lado esquerdo e Gabriel saltou certo, defendeu e não deu rebote.



Ainda em desvantagem, Pablo Fernandez mexeu na equipe pela segunda vez. Ele tirou Bruno Gomes e colocou Gabriel Carvalho. Aos 18, Wesley fez jogada pela esquerda, cruzou, Bruno Henrique girou e encobriu o travessão.



Dois minutos depois, um novo pênalti. Wesley tabelou com Alan Patrick, entrou na área e foi claramente derrubado. Valencia cobrou displicentemente, no meio do gol, e Gabriel defendeu. No rebote, Abner tirou.



Nisso, o jogo parou porque um torcedor do Inter invadiu o campo. Ele foi contido por jogadores. Nesse tempo, o lance foi revisto e Abner havia invadido antes da cobrança. Em nova revisão, o árbitro expulsou Alan Ruschel por ter batido no torcedor.



Doze minutos depois, Valencia cobrou o pênalti, desta vez com seriedade e força, no canto direito de Gabriel: 1 a 1.



Logo depois do gol, o Inter fez mais três trocas. Com um a mais em campo, atirou-se ao ataque. Saíram Bustos, Robert Renan e Rômulo, entraram Wanderson, Alario e Igor Gomes.



Com um a menos, o Juventude fez Anthoni trabalhar. Ewerthon chutou de fora da área e o goleiro realizou uma boa defesa.



Aos 48, o Inter esteve perto da virada. Mercado cruzou da intermediária, Valencia cabeceou por cobertura e acertou o travessão. Dois minutos depois, em novo bate-boca, Vitão empurrou Talliari, que se atirou no chão. O zagueiro do Inter foi expulso.

Dali por diante, o Juventude conseguiu arrastar o jogo até o final. E comemorar uma vaga suada em sua casa.











