Com sol e calor, RS terá dia típico de verão nesta quinta-feira

A quinta-feira será mais um dia com predomínio do sol no Rio Grande do Sul, com a presença de nuvens esparsas ao longo do dia. A umidade começa a aumentar a partir do Norte do Estado.

Nesta região, podem ocorrer pancadas isoladas, típicas de verão, entre a tarde e a noite. Especialmente em localidades próximas de Santa Catarina, como os Campos de Cima da Serra.

O calor permanece em todo o território gaúcho. À tarde. as temperaturas devem superar os 31ºC no Oeste, Noroeste, Vales, Centro, Grande Porto Alegre e Campanha. Na Fronteira Oeste, a temperatura sobe ainda mais e os termômetros devem marcar até 33ºC ou 34ºC.

Em Cachoeira do Sul, o sol aparece entre nuvens. A mínima será de 18ºC e a máxima, de 34ºC.

Mínimas e máximas pelo RS:

Torres 19ºC / 29ºC

São José dos Ausentes 13ºC / 26ºC

Santa Rosa 19ºC / 33ºC

Uruguaiana 22ºC / 34ºC