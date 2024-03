Com Soteldo, Grêmio divulga relacionados para o jogo contra o Caxias

A lista de relacionados do Grêmio para o jogo contra o Caxias teve confirmações importantes. Recuperado de lesão, o atacante Soteldo fica à disposição no banco de reservas. Por outro lado, o técnico Renato Portaluppi não conta com Geromel, que sentiu um desconforto muscular.

Outra ausência é o goleiro Marchesín. O atleta já está recuperado, treina normalmente, mas ficou de fora. O clube não justificou.

Na Arena, as equipes se enfrentam às 21h desta terça-feira (26) pela partida de volta das semifinais do Gauchão. Como o Tricolor venceu por 2 a 1 na ida, um empate é o suficiente para o time da capital avançar à final. O Caxias precisa vencer por um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis.

Na vaga de Geromel, Rodrigo Ely será o titular. No gol, Caíque ganha sequência. O provável time tem: Caíque; João Pedro, Rodrigo Ely, Kannemann e Mayk; Villasanti, Pepê e Cristaldo; Pavon, Gustavo Nunes e Diego Costa.



Confira a lista de relacionados:

Goleiros: Caíque, Grando

Caíque, Grando Zagueiros: Kannemann, Natã, Rodrigo Ely, Gustavo Martins

Kannemann, Natã, Rodrigo Ely, Gustavo Martins Laterais: Fabio, João Pedro, Mayk, Wesley Costa

Fabio, João Pedro, Mayk, Wesley Costa Meio-campistas: Dodi, Du Queiroz, Cristaldo, Nathan, Pepê, Villasanti

Dodi, Du Queiroz, Cristaldo, Nathan, Pepê, Villasanti Atacantes: André, Diego Costa, Galdino, Gustavo Nunes, JP Galvão, Nathan Fernandes, Pavon, Soteldo







Fonte: GZH