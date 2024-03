Comandante da BM de Salto do Jacuí morre em acidente de trânsito

Por volta da 1 hora da madrugada de hoje, um capotamento de veículo resultou na morte do Tenente da Brigada Militar de Salto do Jacuí, Paulo Roberto Gunsch dos Santos, de 48 anos, natural de Ijuí. Ele conduzia um automóvel Gol pela VRS 818, interior de Jacuizinho, com destino a Salto do Jacuí, quando perdeu o controle da direção, com o consequente acidente. Próximo à cooperativa Cotriel, o Gol atravessou a pista e capotou diversas vezes. O carro parou numa lavoura.

O Tenente e a caroneira, também Policial Militar, foram levados pelo Samu para o hospital de Salto do Jacuí. Paulo Roberto Gunsch dos Santos faleceu logo após dar entrada na casa de saúde. Já a Policial Militar ficou ferida, a princípio sem gravidade. Ela própria acionou o socorro. O velório do Tenente Paulo Roberto vai ocorrer na capela da Funerária Lupatini, à Avenida Getúlio Vargas, em Ijuí. O sepultamento vai acontecer amanhã, às 9 horas, no cemitério municipal de Ijuí. Paulo Roberto Gunsch dos Santos atuava na Brigada Militar de Salto do Jacuí.

Fonte: Rádio Progresso de Ijuí. Foto: Rádio Geração FM