Comissão da CPI que investigará o as suspeitas de fraúde no consórcio da saúde recebe relatório da auditoria

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investigará as suspeitas de fraude no Consórcio de Saúde Vale do Jacuí, em Cachoeira do Sul, recebeu o relatório da auditoria realizada pela administração municipal do município. O documento, com mais de 400 páginas, será analisado nas próximas semanas pelos vereadores membros da comissão.

A CPI é presidida pelo vereador Magaiver Dias, com a vereadora Telda Assis atuando como relatora. Também integra a comissão o vereador Kader Saleh. Os membros do grupo irão estudar o relatório detalhadamente para determinar possíveis irregularidades no consórcio de saúde e propor medidas apropriadas para o caso.