Como José Venâncio morre no remake de “Renascer”; compare as duas versões 

Não faltou emoção no capítulo de Renascer nesta segunda-feira (22). José Venâncio (Rodrigo Simas), morreu após ser vítima de uma tocaia armada por Egídio (Vladimir Brichta) para se vingar de José Inocêncio (Marcos Palmeira).

Na cena que foi ao ar nesta segunda, José Venâncio pegou carona com o seu irmão mais novo, João Pedro (Juan Paiva). Enquanto isso, Egídio se escondeu em cima de uma ruína, que dava uma visão estratégica para a estrada.

Com uma arma de fogo de longo alcance, o pai de Sandra (Giullia Buscacio) mira no carro para atirar em João Pedro, mas o tiro pega em Venâncio.

🚨 O Egídio atirou nos meninos! Repito: O EGÍDIO ATIROU NOS MENINOSSSSS! 🚨 #Renascer pic.twitter.com/1VxJUcyH5B — TV Globo 📺 (@tvglobo) April 23, 2024

— O que foi isso, meu Deus? — pergunta João Pedro, após os vidros da caminhonete estourarem com o tiro.



— Acho que me acertaram — afirma Venâncio, que está ferido e perdendo muito sangue.

Em seguida, o publicitário é acudido pelo irmão mais novo, que o leva até a fazenda de Morena (Ana Cecília Costa). Contudo, ele não resiste ao ferimento e morre antes da chegada do irmão José Augusto (Renan Monteiro).



Como José Venâncio morreu na trama de 1993



Na versão original, quem deu vida ao filho de Inocêncio foi Taumaturgo Ferreira. A história de Venâncio também se desenvolveu pelos conflitos da vida pessoal. Ele teve um destino trágico ao ser assassinado por Tenório (Herson Capri), que foi rebatizado como Egídio na trama atual.



Venâncio encontra o irmão, João Pedro, no aeroporto de Ilhéus. Os dois seguem viagem, de carro, para a fazenda do pai. Ao passar pela região rural da cidade, são surpreendidos por tiros, que atingem o irmão mais velho, causando sua morte. Ao saber do assassinato, José Inocêncio acredita que os tiros eram para matar ele, e não o filho.



Tenório é produtor de cacau e o principal inimigo do coronel. O personagem passa parte da novela tramando emboscadas para derrotar Inocêncio. Mas a morte de José Venâncio ocorre por engano. Mesmo caso do remake.



Repercussão nas redes sociais



No X (antigo Twitter), internautas lamentaram a morte de José Venâncio e repercutiram a cena, com o nome da novela sendo um dos assuntos mais comentados durante a exibição do capítulo.