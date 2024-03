Confira o horóscopo deste terça-feira, 12/03/2024

ÁRIES

(21/03 a 20/04)

Você tem tudo para conquistar o que deseja, pois está objetivo demais. Os esforços para progredir serão imensos, mas serão bem recompensados. Nas finanças, sucesso financeiro ao seu alcance: produza! No amor, uma paixão poderá lhe tirar o sono.

TOURO

(21/04 a 20/05)

O dinamismo será o seu maior aliado para você desenvolver suas atividades e crescer profissionalmente. Use e abuse dele! Nas finanças, você está bem próximo de produzir muito e ganhar muito dinheiro: sorte sua! No amor, seu charme arrasará corações!

GÊMEOS

(21/05 a 20/06)

Você tende se envolver mais no trabalho. Vai se empenhar em fazer parcerias para somar forças para alcançar mais rapidamente metas desejadas. Finanças: bons lucros nos negócios farão sua poupança decolar! No amor, a felicidade vai lhe acompanhar!



CÂNCER

(21/06 a 22/07)

A lua lhe munirá de criatividade para você criar maravilhas. Cabe a você mostrar que sabe fazer o melhor quando quer e com valiosa ajuda astral. Nas finanças, trabalho de qualidade pode lhe render muita grana. No amor, harmonia vai marcar a vida a dois.

LEÃO

(23/07 a 22/08)

Não hesitará em investir no seu trabalho, pois sente que ele será uma imensa fonte de renda. Diversão: poderá um meio de descarregar tensão do dia a dia. Nas finanças, a fase promete excelentes lucros. No amor, romance pode avivar o relacionamento.



VIRGEM

(23/08 a 22/09)

Excelente astral. Sua simpatia e alegria vão contagiar as pessoas ao seu redor. Poderá até conquistar novas amizades. Nas finanças, as coisas melhorarão: muita grana a seu caminho! No amor, saberá valorizar suas raízes e dará mais valor ao lar.

LIBRA

(23/09 a 22/10)

Com esse planejamento todo fica mais fácil você conquistar seus objetivos. As portas do progresso começam a se abrir para você: prosperidade à vista! Nas finanças, tudo indica que faturará bem mais. No amor, você tende ficar muito feliz e romântico.



ESCORPIÃO

(23/10 a 21/11)

Contará com uma dose extra de sorte, pois os astros conspiram a seu favor. E todas suas iniciativas tendem ter final feliz. Diversão em alta: divirta-se! Finanças podem decolar! No amor, o desejo de curtir um intenso relacionamento vai falar mais alto.

SAGITÁRIO

(22/11 a 21/12)

O seu universo profissional ganha evidência, pois os seus trabalhos tendem ganhar reconhecimento de superiores. Nas finanças, uma fase de prosperidade se aproxima e você terá mais chance de faturar mais. No amor, sem avisar, uma paixão pode surgir.

CAPRICÓRNIO

(22/12 a 20/01)

Saturno, regente deste signo, traz boas perspectivas de muito desenvolvimento das suas atividades profissionais. Nas finanças, elevação financeira não está descartada. No amor, astral de muito romantismo na vida a dois. Bom momento para namorar.



AQUÁRIO

(21/01 a 19/02)

Com confiança e mais ação, conseguirá, em breve, transformar seus projetos em realidade. Portanto, dê o primeiro passo no sentido de concretizar seus objetivos. Nas finanças, prosperidade está por vir. No amor: poderá viver um romance inesquecível.



PEIXES

(20/02 a 20/03)

Nessa fase demonstrará mais envolvimento e dedicação ao seu trabalho. Essa dupla fará você dinamizar sua atividade. Nas finanças, terá chances de ganhar muito dinheiro com trabalhos criativos. No amor, poderá conhecer a pessoa de seus sonhos.