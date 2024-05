Confira os resultados das loterias de terça-feira

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3.097, sorteado na cidade de São Paulo (SP):



01 – 02 – 03 – 04 – 07 – 08 – 09 – 12 – 13 – 14 -15 – 17 – 18 – 20 – 25

Premiação:



15 acertos: não houve ganhador

14 acertos: 342 apostas ganhadoras, R$ 1.100,81

13 acertos: 11.492 apostas ganhadoras, R$ 30,00

12 acertos: 126.430 apostas ganhadoras, R$ 12,00

11 acertos: 661.634 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Acumulado próximo concurso: R$ 1.256.863,62



Mega-Sena

Resultado do concurso nº 2.721, sorteado na cidade de São Paulo (SP):



09 – 10 – 11 – 25 – 46 – 48

Premiação:

Sena – 6 números acertados: não houve ganhadores

Quina – 5 números acertados: 81 apostas ganhadoras, R$ 36.177,87

Quadra – 4 números acertados: 5.339 apostas ganhadoras, R$ 784,09

Acumulado próximo concurso: R$ 33.791.501,76



Quina

Resultado do concurso nº 6.434, sorteado na cidade de São Paulo (SP):



07 – 21 – 40 – 68 – 74

Premiação:



Quina – 5 números acertados: não houve ganhadores

Quadra – 4 números acertados: 36 apostas ganhadoras, R$ 9.578,87

Terno – 3 números acertados: 2.774 apostas ganhadoras, R$ 118,39

Duque – 2 números acertados: 74.992 apostas ganhadoras, R$ 4,37

Acumulado próximo concurso: R$ 5.638.818,73







Dia de Sorte

Resultado do concurso nº 910, sorteado na cidade de São Paulo (SP):



01 – 07 – 15 – 17 – 26 – 27 – 28

Mês da sorte: FEVEREIRO

Premiação:



7 números acertados: 2* apostas ganhadoras, R$ 1.279.731,79

6 números acertados: 74 apostas ganhadoras, R$ 3.311,75

5 números acertados: 2.927 apostas ganhadoras, R$ 25,00

4 números acertados: 38.544 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Mês da sorte: 127.971 apostas ganhadoras, R$ 2,50

*Vencedores de Canal Eletrônico e Cambé (PR)







Timemania

Resultado do concurso nº 2.089, sorteado na cidade de São Paulo (SP):



04 – 06 – 17 – 18 – 49 – 76 – 77

Time do coração: PARANA /PR

Premiação:



7 números acertados: não houve ganhadores

6 números acertados: 4 apostas ganhadoras, R$ 14.438,24

5 números acertados: 44 apostas ganhadoras, R$ 1.875,09

4 números acertados: 1.101 apostas ganhadoras, R$ 10,50

3 números acertados: 11.313 apostas ganhadoras, R$ 3,50

Time do Coração: 3.019 apostas ganhadoras, R$ 8,50

Acumulado próximo concurso: R$ 1.440.105,73