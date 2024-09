Conheça os municípios com menos habitantes do RS 

Sete das 26 cidades do Brasil com menos de 1,5 mil habitantes estão localizadas no Rio Grande do Sul, de acordo com dados populacionais divulgados hoje pelo IBGE. As estatísticas levam em consideração o período até 1 de julho deste ano. Confira quais são:



André da Rocha: 1.157 pessoas

União da Serra: 1.186

Coqueiro Baixo: 1.311

Engenho Velho: 1.317

Carlos Gomes: 1.387

Tupanci do Sul: 1.398

Guabiju: 1.442



A cidade menos populosa do Brasil é Serra da Saudade, em Minas Gerais, com 854 habitantes. André da Rocha, a com menos pessoas no território gaúcho, é a 7ª colocada no ranking.

Os dados do IBGE também apontam que a Região Metropolitana de Porto Alegre é a quinta mais populosa do Brasil, com 4.167.025 de pessoas. A Capital Porto Alegre especificamente é a 12ª cidade com mais habitantes, contabilizando 1.389.322 de residentes.

Já o Rio Grande do Sul é o sexto estado mais populoso do Brasil (11.229.915). O crescimento é de 3,18% em comparação com o Censo de 2022, quando haviam sido reportados 10.882.965 residentes no território gaúcho.

No Brasil, o número chega a 212.583.750 habitantes, número 4,67% maior do que o divulgado pelo Censo Demográfico de 2022 (203.080.756).

Foto: Assessoria de Comunicação de André da Rocha / Divulgação

Fonte Correio do Povo