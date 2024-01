Conta de luz deve ficar 5,6% mais cara em 2024, estima Aneel

A conta de energia elétrica deve subir 5,6% em 2024, anunciou o presidente da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Sandoval Feitosa, em entrevista nessa segunda-feira. No ano passado, a Aneel previa alta de 6,8%, mas o aumento ficou em 5,9%.

A projeção supera a inflação que deve ficar acumulada este ano. Segundo recente balanço do Banco Central, o IPCA tende a fechar 2024 em 3,86%.

Feitosa atribui o aumento acima da inflação a diferentes fatores. Um deles é a expansão da rede básica de energia, com leilões de linha de transmissão em 2023 e em 2024 que somam R$ 60 bilhões em novos investimentos. As concessionárias precisam ser remuneradas via tarifa por esses aportes.

O segundo motivo é o aumento dos subsídios no setor. Além disso, Feitosa também cita o fim da devolução dos créditos tributários decorrentes da exclusão do ICMS da base de cálculo de PIS/Cofins.