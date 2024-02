Convite Especial: Piquenique da UCAB no Parque da Fenarroz!

A União Cachoeirense das Associações de Bairros (UCAB) tem a alegria de convidar todas as mulheres para um encontro especial no dia 9 de março, a partir das 14h, no Parque da Fenarroz.

Em um ambiente repleto de verde e tranquilidade, este piquenique promete ser uma tarde memorável, cheia de boa conversa e iguarias deliciosas. Cada participante é convidada a trazer um prato de salgado ou doce, contribuindo para a diversidade de sabores que nos esperam.

Além disso, a UCAB tem a satisfação de oferecer um cento de salgados para garantir que não falte nada nesta celebração tão especial.

O presidente Armindo Macedo estará presente para receber calorosamente todas as participantes, assegurando que tenhamos momentos de alegria e descontração.