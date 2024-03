Coordenadoria da Mulher celebrou aniversário de 1º ano da Feira da Assoarte

O evento que integra a programação do Mês da Mulher, da Feira da Assoarte “Artes Manuais e Delícias Caseiras” em parceria com a Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas para a Mulher, comemorou o 1º ano do evento com a participação de diversos expositores. A festa foi no último sábado (23), na Praça José Bonifácio.

A festa foi marcada pela participação do Club do Fusca Air Cooled, Os Carangas, Liga Feminina de Combate ao Câncer, Rotaract Ninfa do Jacuí, Grupo de Capoeira Resgate e Abada, além do violinista Diego de Fraga. A Associação Cachoeirense de Artesanato (ASCART), liderada pela presidente Adriana Rocha foi outra uma parceira, trazendo diversos expositores para o evento.

O evento foi animado pelos comunicadores da Rádio FAN, que organizaram brincadeiras para as crianças e realizaram o sorteio de diversos brindes. “Foi uma tarde repleta de alegria, uma oportunidade de valorizar o belo trabalho das talentosas artesãs”, ressalta Elisandra Martins, coordenadora de políticas públicas para a Mulher. Durante a celebração, as artesãs fizeram um brinde em um gesto simbólico e cantaram parabéns junto ao público presente na praça. A prefeita Angela Schuh e a secretária municipal de Governo, Celeni Konig, marcaram presença no evento.

Outro atrativo do evento foi a Feira de Adoção de animais promovida pelo CEMPRA, em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, onde todos os animais encontraram um novo lar. Michele Lopes, artesã e idealizadora da Feira da Assoarte “Artes Manuais e Delícias Caseiras”, também desempenha o papel de tesoureira na Associação, que está presente há 36 anos no município. A presidência atual está sob responsabilidade de Malu Silva. “Estamos muito felizes com a variedade de produtos comercializados, incluindo ovos de codorna artesanais, cucas, doces e enfeites para a Páscoa”, comemora Michele.

Apoio:

Secretaria Municipal de Obras

Rádio FAN

Loja Prioridade 10

Fotos Divulgação