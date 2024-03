Corpo encontrado em Restinga Sêca era de empresário da cidade de Agudo

Corpo encontrado nesta terça-feira, dia 12, no interior de Restinga Sêca, foi identificado. Trata-se de Patrício Antonio Pillon, de 44 anos, empresário no município de Agudo.

Conforme a ocorrência policial, ele foi visto pela última vez na quinta-feira, dia 7. Filho da vítima fatal foi até a propriedade rural do pai, na comunidade de Fazenda do Sobrado, quando dentro do pátio encontrou um cadáver em estado avançado de decomposição coberto por mato e galhos, reconhecido como o pai do rapaz.

Brigada Militar e Polícia Civil foram até o local e isolaram a área para a perícia e remoção do corpo. Delegacia de Polícia iniciou investigação e trabalha com a hipótese de homicídio. Laudo deverá apontar a causa da morte.

Fonte: Rádio Integração