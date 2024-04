Corsan substitui mais de 34 mil medidores de consumo de água vencidos em 30 cidades

A Corsan está substituindo os hidrômetros, equipamentos que fazem a medição do consumo de água nas residências, que estão fora do prazo de validade. Esses equipamentos devem ser trocados a cada cinco ou sete anos, dependendo do modelo. Nas 30 cidades que fazem parte da Regional Centro da Corsan, já foram trocados 34,3 mil hidrômetros entre 2023 e 2024. Ainda faltam ser substituídos 20 mil.



A troca é necessária para manter correta a leitura do consumo e é feita sem custo aos clientes da Companhia. Os técnicos que fazem o trabalho usam crachás de identificação e uniformes com os dizeres “A serviço da Corsan”.



As medições dos aparelhos são confiáveis e ajudam também a reduzir o desperdício de água, porque podem apontar possíveis vazamentos não visíveis. Os equipamentos novos são verificados pelo Inmetro e possuem lacre e etiqueta de certificação e segurança. O lacre não pode ser removido, e a violação acarreta penalidades ao responsável pelo aparelho, como taxa de reposição da peça ou multa. Essas cobranças são determinadas pela Agergs – a autarquia estadual que regula as normas de saneamento básico no Rio Grande do Sul.



Em caso de danificação acidental, quebra ou mau funcionamento, o cliente deve entrar em contato com a Corsan pelo site www.corsan.com.br/cliente ou pelo app Corsan. Para mais informações, estão à disposição da comunidade também o telefone 0800-646.6444, com ligações gratuitas, e WhatsApp (51) 99704-6644.





Veja quantos hidrômetros já foram substituídos por cidade da Região Central



Santa Maria: 17. 660



Santa Cruz do Sul: 5.247



Venâncio Aires: 3.092



Rio Pardo: 1.960



Tupanciretã: 979



Júlio de Castilhos: 936



Cachoeira do Sul: 646



São Pedro do Sul: 621



Itaara: 416



Sobradinho: 401



Candelária: 382



Pantano Grande: 302



São Sepé: 246



Mata: 169



Arroio do Tigre: 162



Boqueirão do Leão: 148



Restinga Seca: 143



Lagoão: 120



Vila Nova do Sul: 109



Nova Palma: 79



Agudo: 52



Formigueiro: 52



Faxinal do Soturno: 41



Dilermando de Aguiar: 32



Barros Cassal: 23



Passa Sete: 17



Dona Francisca: 11



Silveira Martins: 7



Ivorá: 4



Lagoa Bonita do Sul: 4