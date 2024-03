Coudet atribui empate com Juventude ao “desgaste” e defende folga aos jogadores do Inter

O técnico Eduardo Coudet citou o desgaste do Inter como um dos principais responsáveis pelo empate em 0 a 0 com o Juventude no estádio Alfredo Jaconi pela semifinal do Gauchão. “O time não fluiu como vinha fazendo as coisas. O grande culpado pode ser o desgaste, mas não tira mérito do adversário, que fez bem as coisas e foi muito físico”, avaliou o argentino em entrevista coletiva na noite deste domingo.

No entendimento do comandante, isso foi crucial para que a dinâmica de jogo não fosse a mesma dos últimos confrontos. Chacho destacou a forte sequência que os jogadores estão passando ao longo da temporada com “um jogo em cima do outro”. Por isso, os atletas estarão de folga até a quarta-feira.

“Vamos ter descanso e preparação. Quarta começamos a preparar. Uma semana quase completa até segunda. Trabalhar para nivelar o grupo todo”, explicou.

Coudet pontuou que a eliminatória segue em aberto e não considera o 0 a 0 um bom resultado. “Nunca será um bom resultado não ganhar”. A expectativa é usar a força do Beira-Rio para avançar até a final do Gauchão.

Fonte: Correio do Povo / Foto: Divulgação/ Internacional