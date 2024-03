Coudet valoriza foco do Inter após décima vitória seguida do time

Nem bem os jogadores haviam terminado de tomar banho no Estádio Mané Garrincha, e o Eduardo Coudet já falava sobre a partida contra Juventude, no próximo domingo (17), pela semifinal do Gauchão. Nesta quarta-feira (13), ao vencer o Nova Iguaçu o Inter conquistou a décima vitória consecutiva na temporada, mas o treinador evitou o clima de exaltação e destacou o foco no próximo compromisso.

— A partir de amanhã (quinta-feira), temos de estar preparados para o jogo de domingo. O que fazemos depois que finalizada cada jogo? Começa a preparação para o próximo. A torcida é muito importante para nós. Está nos acompanhando de maneira espetacular. Estamos tentando fazer cada vez mais sócios. Qual é a alegria que podemos dar? É o próximo jogo. O torcedor, com certeza, está contente com essa sequência — comentou.

Para Chacho, o Colorado não começou a partida contra o Nova Iguaçu tão bem quanto o esperado. Contudo, o técnico entende que não demorou muito para o time dominar o jogo que terminou com o placar favorável de 2 a 0.

— Enfrentamos um time que está jogando muito bom futebol e que está muito confiante. Se não encarássemos com a seriedade devida, podíamos sofrer. Acho que fizemos um bom jogo. Ainda assim, não iniciamos muito contundentes ou com a intensidade que normalmente temos no início dos jogos. Depois, sendo respeitoso com o rival, tomamos o controle do jogo — avaliou, na entrevista coletiva.

Avaliação das estreias

Mais uma vez, Coudet evitou se alongar em comentários sobre jogadores, no aspecto individual. Mesmo assim, explicou o motivo da escolha por Fernando, que estreiou pelo Inter e foi a novidade do time titular.

— Fernando iniciando é porque temos somado muitos minutos. E é um jogador que não vai poder jogar domingo. Bruno Henrique havia completado o último jogo. Bruno e Mauricio. A ideia era poder repartir a minutagem dele (Bruno Henrique). Começamos a fazer as trocas depois do segundo gol, com um homem a mais, para descansar os jogadores. Agora é recuperar os jogadores para a partida de domingo, fora de casa, contra um rival difícil, de primeira divisão — explicou.

Borré entrou no segundo tempo e também foi uma estreia. O atacante não pode atuar pelo Gauchão. Segundo o treinador, ele será utilizado de forma gradual principalmente por conta dos poucos minutos que atuou na Alemanha no último mês.

A jogo de ida entre Inter e Juventude está marcado para 16h, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

Foto / Fonte: GZH