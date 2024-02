Coudet vê Gre-Nal “sem favorito” e não garante Rochet no clássico: “Não vamos adiantar processo”

Apesar da liderança do Gauchão e das cinco vitórias consecutivas na temporada, o técnico Eduardo Coudet, não vê o Inter como favorito para o clássico Gre-Nal do próximo domingo, no estádio Beira-Rio.

“Clássico não tem favorito. Acredito que vamos chegar bem para o jogo. Agora é trabalhar na semana”, disse após a vitória contra o Novo Hamburgo. “Vamos tratar de ser protagonistas no jogo e dar alegria para o torcedor”, acrescentou.

Chacho despistou sobre a presença do goleiro uruguaio Sergio Rochet, que se recupera de uma lesão na região do tórax e ainda não jogou em 2024. Segundo o argentino, o departamento médico “não vai adiantar nenhum processo” para contar com o arqueiro. “Não é possível dar uma data de quando ele irá regressar”.

Contratações

Coudet garantiu que a janela de contratação ainda não está fechada para o Inter. “Estamos no mercado (…) o clube está fazendo uma janela de transferências muito boa, uma das melhores dos últimos anos”, definiu. O volante Thiago Maia segue no radar da direção.

O treinador também fez elogios aos novos contratados: Wesley e Bruno Gomes, anunciado na última sexta-feira e que devem ser relacionados para o Gre-Nal. “Vão nos ajudar muito ao longo do ano”.