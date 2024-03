CPI que vai investigar a Saúde tem seus membros definidos

A Comissão Parlamentar de Inquérito que vai investigar denúncias de irregularidades na Secretaria Municipal de Saúde teve seus membros definidos nesta segunda, 18. Vão formar a comissão os vereadores Itamar Luz, Kader Saleh e Telda Assis. Os vereadores foram indicados à Presidência da Câmara por suas bancadas – respectivamente do Progressistas, do PL e do PT. A comissão será criada por Resolução da Presidência.

A CPI ocorre após a prefeitura abrir, no dia 27 de fevereiro, um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) e afastar pelo prazo de 60 dias duas servidoras da Saúde com relação à condução dos contratos do Consórcio Intermunicipal da Saúde Vale do Jacuí.

Segundo o Executivo Municipal, a auditoria ocorre após relatos de irregularidades na prestação de serviço e na contratação de profissionais que atendiam através do Consórcio.

