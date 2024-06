CPI tem troca de testemunha e prefeita foge de responder pessoalmente questionamentos

Os vereadores da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Saúde aceitaram, na quinta-feira, 20, solicitação do presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde Vale do Jacuí, Armando Mayerhofer, de cancelar seu depoimento, que estava marcado para quarta-feira, 26. No lugar de Mayerhofer, foi convocado o presidente antecessor dele, hoje vice-presidente, Marciano Ravanello, que esteve à frente do consórcio no biênio 2021/2022.



Além disso, a prefeita Angela Schuh comunicou à CPI, também na quinta, que irá responder às perguntas dos vereadores por escrito. A comissão facultou essa possibilidade, desde que a chefe do Executivo comunicasse com antecedência de pelo menos 24 horas.



A comissão investiga denúncias de irregularidades na Secretaria da Saúde envolvendo a contratação e o pagamento de profissionais ligados ao consórcio.