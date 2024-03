Criança de cinco anos é esquecida dentro de van escolar 

Um menino de cinco anos ficou sozinho dentro de uma van escolar por cerca de duas horas na tarde de quinta-feira (14) em Bento Gonçalves. A van estava estacionada na Rua Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, no bairro Fenavinho, desde as 13h. Por volta das 14h50min, uma mulher que passava pelo local ouviu o choro da criança e conseguiu resgatá-la. Logo depois ela acionou a Brigada Militar (BM).

Conforme a ocorrência policial, quando os policiais chegaram até o local, a mulher relatou que caminhava pela rua quando ouviu o choro e o pedido de ajuda do menino. Ela se aproximou do veículo que estava estacionado no sol e percebeu que uma pequena janela estava parcialmente aberta. Foi por essa janela que a mulher conseguiu tirar a criança de dentro da van.

Ainda de acordo com a BM, o menino estava bastante suado, devido ao forte calor, e não conseguia falar porque estava muito assustado. A mãe foi contatada e foi até o local buscar o filho e depois compareceu na delegacia para registrar ocorrência.

A BM também acionou a motorista do veículo para que comparecesse à delegacia. A ocorrência foi registrada como abandono de incapaz e será investigada pela Polícia Civil.

Foto: Ilustrativa/Divulgação / Fonte: Pioneiro