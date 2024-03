Dança das Cadeiras na Prefeitura: Prefeita anuncia saída de quatro Secretários

Na tarde desta quarta-feira, 28 de fevereiro, a prefeita Ângela Schuh fez um pronunciamento anunciando a saída de quatro dos secretários municipais de sua gestão. Entre os que deixam seus cargos estão: Hélio Garcia, responsável pela Secretaria de Governo; Fernando Cantarelli, que atuava como Secretário do Interior, Agricultura e Pecuária; Itamar Luz, anteriormente na pasta do Turismo, Esporte e Lazer; e Paulo Gonçalves, ex-Secretário de Saúde.

Apenas Hélio Garcia permanecerá na equipe da prefeitura, assumindo o cargo de Procurador-Geral do Município. Os nomes dos novos titulares para essas posições serão divulgados nos próximos dias.

As mudanças foram tomadas como parte da gestão da prefeitura municipal, com alguns secretários precisando se desincompatibilizar devido a questões eleitorais, já que pretendem concorrer a cargos eletivos em 2024. Essa movimentação na equipe administrativa tem gerado polêmicas, especialmente diante das suspeitas de corrupção na pasta da saúde, que teria influenciaram a saída do secretário Paulo Gonçalves.

.

.

.

Fonte: Prefeitura Municipal de Cachoeira do Sul