Datafolha: Brasileiro vê piora na economia, inflação e desemprego

A pesquisa Datafolha apontou que o número de brasileiros que consideram que a economia do país piorou nos últimos meses é maior do que os que enxergam melhora. O levantamento foi feito nos dias 19 e 20 de março. As informações são da Folha de S. Paulo.

Também aumentou a quantidade de pessoas que veem mais inflação e desemprego à frente. E cresceu o total de quem acredita que houve piora em sua sua situação econômica pessoal.

Os dados da pesquisa coincidem com uma oscilação negativa de três pontos na taxa de reprovação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), de 30% para 33%, em relação a levantamento realizado em dezembro de 2023.

– A avaliação de que a economia piorou de dezembro para cá cresceu de 35% para 41%. Com isso, a taxa dos que veem piora ultrapassou a dos que vinham percebendo melhora, que recuou de 33% para 28% no período – reportou o jornal.

Foram ouvidos 2.002 eleitores de 147 cidades. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.









Fonte: Pleno News