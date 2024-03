Definidos os adversários de Grêmio e Inter na Copa Libertadores da América e na Copa Sul-Americana 2024

Grêmio e Inter conheceram seus adversários na fase de grupos da Copa Libertadores da América e da Copa Sul-Americana 2024. O sorteio ocorreu na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai, na noite desta segunda-feira (18).

Grêmio

O Tricolor gaúcho será o cabeça de chave do grupo C e terá pela frente Estudiantes de La Plata (ARG), The Strongest (BOL) e Huachipato (CHI). A competição inicia dia 2 de abril. Os dois melhores de cada grupo avançam. A Libertadores terá um intervalo durante a Copa América, e as oitavas de final serão disputadas entre 13 e 22 de agosto. As quartas serão de 17 a 26 de setembro. As semifinais estão previstas para ocorrer entre 22 e 31 de outubro. A final da Copa Libertadores de 2024 será em Buenos Aires, na Argentina, no dia 30 de novembro.

Inter

Também cabeça de chave do grupo C, mas na Copa Sul-Americana, o Colorado vai enfrentar o Delfín (EQU), Belgrano (ARG) e Real Tomayapo (BOL). Apenas o primeiro de cada grupo se classifica automaticamente para a próxima fase da competição. Quem ficar em segundo lugar precisará duelar com os terceiros colocados dos grupos da Libertadores, em playoffs que serão disputados entre 16 e 25 de julho, para conseguir uma vaga nas oitavas.

As oitavas de final da Sul-Americana serão sorteadas entre os vencedores dos playoffs e os primeiros colocados dos grupos, em duelos de ida e volta, entre 13 e 22 de agosto. As quartas de final serão entre os dias 17 e 26 de setembro. As semifinais estão previstas para 23 e 30 de outubro. A final será no dia 23 de novembro, em jogo único, com local ainda não divulgado pela Conmebol.

Fonte: CONMEBOL