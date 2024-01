Delegado Menezes afirma que “o ex-companheiro da vítima é o principal suspeito”

O delegado regional Luciano Menezes se pronunciou sobre o brutal caso de duplo homicídio ocorrido às 17h30 do último domingo, dia 21, em Candelária. Tales Junior Francisco da Silva, 25 anos, e Tamiris Soares de Melo, 18 anos, foram mortos a tiros na cabeça em uma propriedade rural na localidade de Capão do Valo, no interior do município. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Candelária e está sob investigação da Polícia Civil.

O Portal Gaz entrou em contato com o delegado Tiago Bittencourt para comentar o andamento das investigações. No entanto, ele informou que não iria se manifestar, em respeito à decisão da Associação dos Delegados de Polícia do Rio Grande do Sul (Asdep), que optou por não fornecer informações à imprensa devido à falta de reajuste salarial na categoria. A equipe de reportagem também buscou o delegado regional Luciano Menezes, conforme determinação da Chefia da Polícia Civil estadual para que diretores de departamento, diretores de divisão e delegados regionais concedam entrevistas e informações à imprensa.

“O delegado revelou que o principal suspeito do crime é o ex-companheiro da vítima, que está desaparecido. O nome do suspeito foi mantido em sigilo por questões de segurança. De acordo com as investigações, o ex-companheiro de Tamiris, de 26 anos, não aceitava o fim do relacionamento com a jovem, que já estava em um novo relacionamento com Tales. O suspeito teria adquirido recentemente um rifle tático, calibre 22, com capacidade para 25 tiros, e comentado com conhecidos que pretendia assassinar o casal.



A Brigada Militar, Polícia Civil e Instituto-Geral de Perícias (IGP) atenderam a ocorrência no domingo. Os corpos foram encontrados dentro de um Ford Focus vermelho, com placas de Candelária, estacionado em uma lavoura de soja próximo às taquareiras. Tales estava no banco do passageiro, enquanto Tamiris foi encontrada deitada no banco traseiro. O veículo foi removido por um guincho e levado para um depósito, onde ficará à disposição das autoridades policiais. Foi constatado que os disparos foram efetuados na cabeça das vítimas, próximo à residência do acusado, que depois conduziu o Focus até o local onde foi abandonado, fugindo em seguida em uma motocicleta e não sendo mais encontrado.”