DESCASO E ABANDONO NA RUA ARTHUR DECKER: MORADORES DE FÁTIMA ALERTAM PARA PERIGO NAS VIAS

Cachoeira do Sul, 20 de fevereiro de 2024 – Os residentes do bairro Fátima, em Cachoeira do Sul, expressaram indignação em relação à negligência enfrentada na rua Arthur Decker. Em uma denúncia feita à Rádio Cachoeira, os moradores destacaram as condições precárias das vias, que se encontram esburacadas e com bocas de lobo abertas, representando um sério risco de queda para os pedestres.

Com o retorno às aulas, a situação se agrava ainda mais, uma vez que muitas crianças utilizam a rua como caminho para a Escola Municipal Angelina Salzano. Esta rota perigosa coloca em perigo a segurança dos estudantes, que correm o risco de acidentes enquanto se dirigem à escola.

Conforme informado cavaletes de sinalização foram colocados por moradores

Os moradores do bairro Fátima clamam por medidas urgentes das autoridades locais para resolver esse problema, garantindo a segurança e o bem-estar da comunidade, especialmente das crianças que transitam diariamente por essas vias negligenciadas.