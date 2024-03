Descubra o que vai acontecer nas novelas na próxima semana, 11 a 16 de março

Confira tudo o que vai acontecer nas novelas da Globo na semana de 11 a 16 de março.

*** ELAS POR ELAS ***

Adriana (Thalita Carauta) e Jonas (Mateus Solano)Manoella Mello / TV Globo

Segunda-feira, 11 de março

Jonas implora por socorro. Renée repreende o comportamento de Edu. Roberto orienta Cris e Júlia a se defenderem da acusação de Ísis. Taís se irrita com Pedro por ter tentando impedir a investigação de Rico. Sérgio questiona Helena sobre o sumiço de Jonas. Lara promete ajudar Cris, caso a filha conte a verdade sobre o caso das fake news. Vilma depõe sobre a relação com Roberto e Átila. Ísis confronta Cris na frente de Giovanni, Sérgio e Marcos. Giovanni exige que Cris confirme as acusações de Ísis.

Terça-feira, 12 de março

Giovanni afirma que Cris não saber o que é amor, e pergunta se Helena a ajudou em suas falcatruas. Lígia nota que Helena possui dois celulares. Giovanni procura Ísis, que aproveita a chegada de Marcos para despistar o rapaz. Helena aconselha Cris a como reconquistar Giovanni. Márcia visita Wagner. Mário e Natália conversam descobrem que Bruno era envolvido com contrabando. Pedro tem uma crise de ciúmes de Taís.

Quarta-feira, 13 de março

Taís repreende o marido. Jonas cede aos pedidos de Helena, depois que ela ameaça Adriana. Ísis conta para Adriana que Giovanni lhe pediu perdão. Adriana recebe a mensagem gravada por Jonas sob o comando de Helena, e Marlene desconfia. Vic engana Márcia para viajar sozinha com Nando. Mário sugere que Érica converse com Renée sobre Rico. Natália conversa com Lígia sobre Carol. Ulisses revela a Carol que conseguiu uma vaga para ela em um laboratório no Canadá. Jonas tenta escapar do cativeiro.

Quinta-feira, 14 de março

Jonas consegue pegar a chave da porta com Fagundes, mas Helena interrompe sua fuga. Cris consegue convencer Giovanni a se casar com ela. Marlene aconselha Adriana a desconfiar do vídeo que Jonas enviou. Natália exige saber por que Pedro esconde informações dela. Taís se desentende com Pedro e volta para a casa de Raquel e Evilásio. Mário deduz que Petrúcio Jardim é o pai de Roberto. Márcia e Renée discutem por conta de Vic. Carlinhos apoia a ida de Carol para o Canadá. Túlio avisa a Marcos que Míriam desapareceu.

Sexta-feira, 15 de março

Marcos decide ir até a pensão onde Míriam estava hospedada. Mário, Yeda, Aramis e Lara confabulam sobre Roberto e Petrúcio. Renée alerta Márcia sobre a mentira de Vic. Jonas se insinua para Helena, a fim de escapar do cativeiro. Marcos e Natália analisam o conteúdo do celular de Míriam. Carlinhos comenta com Ísis que acredita que Cris esteja mentindo para Giovanni. Sérgio pede ajuda a Ísis para impedir o casamento de Giovanni e Cris. Maninha vê Cris beijar Marcos. Jonas seduz Helena. Natália procura Carol.

Sábado, 16 de março

Como um plano para escapar, Jonas tenta convencer Helena de que deseja reatar o relacionamento. Renée e Márcia confrontam Vic, que desabafa sobre a situação com as duas mães. Lara confessa a Mário sua preocupação com as atitudes de Cris. Maninha revela a Ísis que viu Cris e Marcos juntos. Começa a cerimônia de casamento de Cris e Giovanni, que flagra a namorada com Marcos. Ísis chega para desmascarar Cris. Giovanni expulsa Cris de casa.

*** FAMÍLIA É TUDO ***

Leda (Grace Gianoukas), Júpiter (Thiago Martins) e Marieta (Cristina Pereira)Estevam Avellar / TV Globo

Segunda-feira, 11 de março

Vênus questiona o advogado sobre a missão imposta por Frida para ela e seus irmãos. Tom se incomoda com o tratamento de Paulina. Mila implica com Lupita, e Guto fica contrariado. Júpiter acusa Hans e Catarina de terem falsificado o testamento da avó. Luca pensa em retirar a medida cautelar contra Electra. Mila se assusta com o comportamento de Hans ao questioná-lo sobre a morte de Frida e seu testamento. Paulina e Brenda confabulam contra Vênus. Tom vê Mathias com Gina. Leda convida Flávia e Carla para a missa de Frida. Lulu e Nanda se estranham na igreja. Tom revela para Vênus a traição de Mathias.

Terça-feira, 12 de março

Vênus não acredita na denúncia de Tom contra Mathias. Júpiter se encanta com Elisa. Mathias tenta convencer Vênus de sua inocência. Luca vai à missa de Frida e reencontra Electra. Flávia e Carla chegam à igreja e descobrem traição de Júpiter. Plutão e Electra pensam em aceitar a missão deixada por Frida. Gina alerta Mathias que Vênus será investigada no caso de desvio de dinheiro praticado por ele. Brenda garante a Paulina que fará tudo para que ela fique com Tom. Vênus é presa.

Quarta-feira, 13 de março

Vênus é levada para a delegacia. Mathias e Gina fogem. Paulina se insinua para Tom. Leda e Marieta se divertem com o vídeo de Júpiter apanhando de suas noivas na igreja. Tom descobre que Mathias foi para o aeroporto. Vênus tenta se explicar na delegacia. Jéssica se irrita ao saber que Luca foi à missa de Frida. Tom agride Mathias no aeroporto e acaba contido por policiais. Hans conta para Mila que sabia do golpe de Mathias. Tom é preso por desacatar o delegado.

Quinta-feira, 14 de março

Tom é levado para a cela e Vênus ouve sua voz. Catarina paga a fiança de Vênus. Paulina diz a Vênus que Tom está casado com ela. Plutão não deixa Murilo contar para Electra sobre Jéssica e Luca. Lupita revela a Mila sua paixão por Júpiter. Elisa confirma a veracidade do testamento de Frida. Vênus descobre a dívida que Mathias fez em seu nome com os bancos. Mila incentiva Lupita a se insinuar para Júpiter. Lupita vê Júpiter e Elisa aos beijos. Tom descobre que Paulina mentiu para Vênus. Electra e Plutão convocam uma reunião com os irmãos para ajudar Vênus.

Sexta-feira, 15 de março

Vênus, Júpiter, Electra, Andrômeda e Plutão decidem aceitar a missão deixada por Frida. Paulina tem um surto e é agressiva com Pudim e Laurinha. Tom tira satisfações com Paulina sobre a mentira contada para Vênus. Mila demite Lupita, e Guto a consola. Elisa pede para viajar com Júpiter. Hans e Catarina se surpreendem com a decisão dos netos de Frida. Tom se declara para Vênus.

Sábado, 16 de março

Vênus fica impactada com a declaração de Tom. Paulina implora que Brenda arme novamente contra Tom e Vênus. Catarina pede para Andrômeda e Júpiter devolverem os bens que estão no nome de Frida. Chantal tenta consolar Lupita. Tom afirma a Ramón que convencerá Vênus de que não a traiu. Nanda sugere que Electra procure Jéssica. Catarina leva Vênus, Júpiter, Andrômeda e Plutão para o casarão de Frida. Electra vê Luca pedir Jéssica em casamento na festa de aniversário da ex-melhor amiga. Júpiter e Andrômeda ficam em choque ao ver o casarão em que terão que morar com os irmãos.

*** RENASCER ***

José Inocêncio (Marcos Palmeira), José Augusto (Renan Monteiro), João Pedro (Juan Paiva) , José Bento (Marcello Melo Jr) e José Venâncio (Rodrigo Simas)Manoella Mello / TV Globo

Segunda-feira, 11 de março

Ritinha conta a José Inocêncio que Damião desapareceu. Eliana propõe uma aliança a Eriberto contra Venâncio. Egídio repreende Tião Galinha. Damião mata o intermediário, sem saber quem foi o mandante do atentado contra José Inocêncio. Norberto alerta José Inocêncio para o perigo de uma nova tocaia. Bento pensa em acessar um crédito agrícola em nome de João Pedro. Damião volta para casa, e José Inocêncio exige que o empregado lhe conte por que se ausentou do serviço. José Inocêncio é questionado sobre a morte do intermediário e declara guerra a Egídio.

Terça-feira, 12 de março

Padre Santo se sente culpado por ter falado com José Inocêncio sobre a desconfiança de Egídio. Deocleciano comenta sobre sua desconfiança de que foi Egídio quem mandou matar José Inocêncio. Depois de uma conversa com Pastor Lívio, Inácia decide dedicar sua vida aos orixás. José Inocêncio decide que Damião será seu braço direito. Inácia avisa a Damião que uma porta abriu em seu destino por ele não ter matado José Inocêncio. Eliana desconfia da gravidez de Buba. Joana reclama com Tião sobre a galinha, que ele carrega pra todos os lados e insiste em mantê-la dentro de casa. João Pedro aconselha o pai a mandar Damião embora. Sandra chega à fazenda dos pais e manda Marçal avisar a Egídio que sua filha está de volta.

Quarta-feira, 13 de março

Egídio se incomoda com a presença da filha, e discute com Dona Patroa. Dona Patroa repreende Sandra por ter trancado a faculdade. Eriberto encontra Neno e Pitoco, e diz que está à procura de Du. Neno não gosta quando Pitoco pede o endereço de Teca a Eriberto. João Pedro, que está na estrada com o carro, ajuda Sandra, que está com dificuldades de domar o cavalo. Os dois se conhecem, mas João Pedro se afasta assim que Sandra conta que é filha de Egídio. Deocleciano deixa a entender a Damião que alguém pode vir atrás dele por conta da morte do intermediário. José Inocêncio hesita diante da ideia de Mariana de abrir uma escola para adultos.

Quinta-feira, 14 de março

Lu repreende Zinha por debochar de João Pedro, que pegou livros para ler com a professora. Joana confessa a Egídio que sente medo do patrão. José Augusto comunica ao pai que se separou, e que permanecerá na fazenda. Inácia fica confusa, e se comporta como se estivesse no passado. Teca flagra Pitoco e Neno tentando abrir o apartamento de Buba. Deocleciano conta a Morena que, durante a confusão repentina de Inácia, a funcionária mencionou que José Inocêncio queria afogar João Pedro. Teca conta para Pitoco e Neno que Buba ficará com seu filho. Neno tenta convencer Pitoco de aproveitarem a oportunidade da situação de Teca para ganhar dinheiro. Teca não conta a Buba que os amigos a visitaram. Maria Santa aparece para Inácia em uma visão.

Sexta-feira, 15 de março

Maria Santa demonstra preocupação com os filhos para Inácia. Inácia confunde Mariana com Maria Santa. João Pedro alerta José Augusto para o perigo que corre ao ficar perto de Ritinha. Egídio revela a Joaninha que lhe deseja. Augusto fica impressionado com o trabalho de João Pedro e sua equipe. José Augusto se interessa por Lu. Sandra deixa Mariana enciumada ao ver a filha de Egídio conversando com José Inocêncio. José Augusto comenta com João Pedro que Lu pode estar interessada nele. Norberto atira acidentalmente em direção a João Pedro e José Augusto.

Sábado, 16 de março

Norberto fica aliviado por não ter acertado em João Pedro e José Augusto, e questiona o que os irmãos fazem na casa que era de Jacutinga. Egídio avisa a Tião Galinha que Dona Patroa pediu para levar Joaninha para ajudá-la no serviço de casa. Venâncio não aceita a proposta de divórcio de Eliana, e Buba percebe que ele está com ciúmes da ex com Eriberto. Norberto pede a Inácia para consultar Ifá, um oráculo africano. Sandra discute com Egídio. Inácia diz a José Augusto que ele acertou em voltar para a fazenda, e que deve cumprir sua missão de fazer o bem. Norberto sofre de saudades de Jacutinga. Lu tenta convencer Zinha a dar aula sobre os juparás na escola. Sandra encontra João Pedro e questiona ao rapaz se ele sente medo dela.

Fonte: Rede Globo