Dia D da Vacinação aplicou 1.910 doses na cidade e interior

Apesar do mau tempo, o Dia D nacional de mobilização contra a influenza (gripe) atingiu a marca de 1.910 doses aplicadas no último sábado (13/04), em nove postos do perímetro urbano e roteiros pelo interior do município. Na área urbana, a proposta da Secretaria Municipal da Saúde foi de multivacinação, a fim de incentivar a atualização vacinal também para outras doenças, o que resultou em 444 doses do total para imunizantes do calendário nacional de rotina, como para a Covid-19.



A ação aconteceu entre 8h e 17h e registrou as maiores procuras às unidades EAP Central (361 doses aplicadas) e EAP Centro Social Urbano (346 doses) na cidade e, à ESF Piquiri (160 doses) na zona rural. A campanha teve início em 25 de março e segue até 31 de maio, priorizando a população considerada vulnerável às infecções gripais, formada por as pessoas com 60 anos ou mais, crianças entre seis meses e seis anos de idade (até cinco anos, 11 meses e 29 dias), pessoas com comorbidades ou deficiência permanente, gestantes e puérperas, entre outros grupos.



A saúde municipal quer aproveitar o chamamento de prevenção às formas graves da gripe para estimular a atualização vacinal para Covid-19 em todos os públicos elegíveis, tendo em vista a evolução da doença a partir do início deste ano. Mais um Dia D da vacinação está programado para o sábado 18 de maio, com programação complementar visando dar oportunidade de acesso do público ao serviço de saúde. A gripe é uma infecção aguda do sistema respiratório, provocado pelo vírus da influenza, com grande potencial de transmissão. Durante toda a semana, a vacinação está ocorrendo de segundas às sextas-feiras, das 7h15min às 11h45min e das 13h às 15h30min, na EAP Central, EAP Centro Social Urbano, EAP Marina, ESF Quinta da Boa Vista, ESF Carvalho, ESF Noêmia, ESF Barcelos, ESF Tupinambá e ESF Ponche Verde. Nas segundas e quartas -feiras, o horário estendido segue até as 20h nas unidades do Centro Social Urbano, Marina e Central.



OS NÚMEROS DE SÁBADO



EAP Central

Rotina 121 doses

Influenza 240 doses

Total 361 doses



EAP Centro social Urbano

Rotina 70 doses

Influenza 276 doses

Total 346 doses



EAP Marina

Rotina 40 doses

Influenza 131 doses

Total 171 doses



ESF Carvalho

Rotina 91 doses

Influenza 65 doses

Total 156 doses



ESF Noêmia

Rotina 41 doses

Influenza 70 doses

Total 111 doses



ESF Barcelos

Rotina 5 doses

Influenza 88 doses

Total 93 doses



ESF Tupinambá

Rotina 35 doses

Influenza 58 doses

Total 93 doses



ESF Ponche verde

Rotina 15 doses

Influenza 58 doses

Total 73 doses



ESF Quinta

Rotina 26 doses

Influenza 66 doses

Total 92 doses



ESF Ferreira

Influenza 110 doses



Rural Norte

Influenza 68 doses



Rural Sul

Influenza 76 doses



ESF Piquiri

Influenza 160 doses



Total doses aplicadas Dia D

Influenza 1.466 doses

Rotina 444 doses

Total 1.910 doses











Fonte: Prefeitura de Cachoeira do Sul