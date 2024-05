Dia D Municipal da Vacinação neste sábado

A Secretaria Municipal da Saúde promove neste sábado (18/05), em nove postos da cidade, o Dia D municipal da mobilização contra a influenza (gripe). Com encerramento da campanha previsto para o próximo dia 31, o objetivo da Administração Municipal é oferecer mais este horário extra (das 8h às 17h sem fechar ao meio-dia) para estimular a atualização vacinal também para demais imunizantes de rotina. Nesta ação, o Setor de Vigilância Epidemiológica não poderá exercer a vacinação contra a Covid-19 por falta de estoque, devido ao desabastecimento que ainda ocorre em algumas regiões do país. A campanha deste sábado acontece no perímetro urbano e não se limita mais aos grupos prioritários, podendo acessar o imunizante contra a gripe todo usuário do SUS a partir dos seis meses de idade.

TRANSMISSÃO E CUIDADOS

A transmissão dos vírus influenza acontece por meio do contato com secreções das vias respiratórias, eliminadas pela pessoa infectada ao falar, tossir ou espirrar. Também ocorre por meio das mãos e objetos contaminados, quando entram em contato com mucosas (boca, olhos, nariz). À população em geral, o Ministério da Saúde orienta a adoção de cuidados simples como medida de prevenção para evitar a doença, como: lavar as mãos várias vezes ao dia; cobrir o nariz e a boca ao tossir e espirrar; evitar tocar o rosto; não compartilhar objetos de uso pessoal; além de evitar locais com aglomeração de pessoas. É importante lembrar que, mesmo pessoas vacinadas, ao apresentarem os sintomas da gripe – especialmente se são integrantes de grupos mais vulneráveis às complicações – devem procurar, imediatamente, o médico.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO:

Sábado 18 de maio

Dia D da Vacinação contra a Influenza

8h às 17h

Locais: EAP Central, EAP Centro Social Urbano, EAP Marina, ESF Quinta da Boa Vista, ESF Carvalho, ESF Noêmia, ESF Barcelos, ESF Tupinambá e ESF Ponche Verde











TEXTO: Viviane Souza