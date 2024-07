Diego Costa retorna ao Brasil e se reapresenta ao Grêmio nesta terça-feira

Depois de algumas semanas na Espanha para tratar a lesão muscular, Diego Costa retornou ao Brasil. O atacante, que voltaria ao Rio Grande do Sul nesta segunda-feira (8), teve um imprevisto e precisou desembarcar em Florianópolis. Assim, retomará a recuperação no CT Luiz Carvalho a partir da manhã desta terça (9).



O prazo de retorno aos gramados deverá ser mais curto do que o estipulado inicialmente. Há exatamente um mês, o camisa 19 sofreu uma lesão no músculo adutor longo da coxa esquerda, classificada como de “Grau 3-C”. A estimativa do clube para a plena recuperação do atleta era 13 de agosto, no duelo contra o Fluminense, pela Libertadores.

O Grêmio considera que o prazo da volta do jogador será encurtado pelos indicativos físicos e também pela lesão ter sido na perna de apoio do atleta, já que ele é destro. A reavaliação da comissão técnica ainda vai prever, de forma mais precisa, em quantos dias o atacante poderá começar a treinar normalmente com os companheiros e atuar na equipe de Renato Portaluppi.



No final de junho, Diego Costa viajou à Espanha — onde tem uma academia particular e um fisioterapeuta à disposição — para se recuperar do problema na coxa, com aval da comissão técnica e direção. O atacante chegaria ao RS pelo aeroporto Hugo Cantergiani, em Caxias do Sul, mas o voo foi desviado para Florianópolis. Com isso, o atacante se deslocará de carro à Capital.











