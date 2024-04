DNIT alerta para restrição de veículos pesados na ponte sobre o Arroio Bossoroca, São Sepé, na BR-290/RS

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) informa que está programada uma restrição de veículos na BR-290/RS para a passagem de caminhões e ônibus na ponte sobre o Arroio Bossoroca. A interrupção, localizada no km 353,9 da BR-290/RS, entre o entroncamento com a BR-392/RS e a divisa dos municípios de Vila Nova do Sul/São Sepé, está agendada para iniciar às 7 horas desta sexta-feira (5) e se estenderá até as 7 horas de segunda-feira ( . Este bloqueio é necessário para a realização de mais uma etapa dos serviços de concretagem na estrutura em processo de recuperação.

Durante o período de bloqueio, o tráfego de veículos leves permanecerá liberado, mas com interrupções parciais, sendo controlado por sistema de PARE e SIGA. Para os caminhões e ônibus que se deslocam no sentido Porto Alegre-Uruguaiana e vice-versa, o DNIT recomenda rotas alternativas. Uma delas é utilizar a BR-392/RS e a BR-158/RS, passando por Santa Maria. Outra opção é seguir pelas BR-153/RS, BR-293/RS e BR-158/RS, passando por Caçapava do Sul, Bagé e Dom Pedrito, até retornar à BR-290/RS. Caminhoneiros que se dirigem de Uruguaiana ao Porto de Rio Grande devem utilizar as BR-158/RS, BR-293/RS e BR-392/RS.

É importante destacar que a sinalização dos bloqueios foi reforçada em todos os municípios da região e que não será permitido, em hipótese alguma, o tráfego de caminhões e ônibus na ponte sobre o Arroio Bossoroca.

Com informações da PRF