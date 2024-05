DNIT alerta para rodovias com pontos interditados, neste domingo (05), devido às chuvas no estado

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) alerta para pontos de bloqueios total, parcial ou operando com sistema de PARE e SIGA nas rodovias sob sua administração devido às chuvas que atingem o estado do Rio Grande do Sul desde terça-feira (30/04). Na tarde deste sábado (05/05), são 46 trechos que estão interditados na BR-116/RS, BR-153/RS, BR-158/RS, BR-287/RS, BR-290/RS, BR-392/RS, BR-470/RS e BR-471/RS.

Os trechos estão sinalizados, alertando para as alterações no tráfego, e técnicos da autarquia no estado estão monitorando os segmentos.

As equipes do DNIT estão mobilizadas e já atuando em algumas rodovias para restabelecer o trânsito o quanto antes e de forma segura.

Confira os pontos interditados:

BR-116/RS

– km 93 – Campestre da Serra – Interdição total

– km 108 – São Marcos – Pista com fissuras – Interdição total

– km 111 – São Marcos – Fissura na pista com risco de rompimento do pavimento – Interdição total

– km 161 – Caxias do Sul – Queda de barreira – Interdição total

– km 162 – Caxias do Sul – Queda de barreira – Interdição total

– km 167 – Caxias do Sul – Queda de barreira – Interdição total

– km 170 – Caxias do Sul (entre Vila Cristina e Galópolis) – Rompimento da rodovia e queda de barreira – Interdição total

– km 175 – Nova Petrópolis – Queda de barreira – Interdição total

– km 181 – Nova Petrópolis – Interdição total

– km 182 – Nova Petrópolis – Queda de barreira – Interdição total

– km 191 – Picada Café – Queda de barreira – Interdição total

– km 232 – Estância Velha – Rompimento da rodovia – Interdição parcial

– km 246 – São Leopoldo – Bloqueio preventivo da ponte sobre o Rio dos Sinos – Interdição total

– km 255 – Esteio – Excesso de água na pista – Interdição total

– km 259 – Esteio – Interdição parcial

– km 270 – Canoas – Interdição total

– km 297 – Guaíba – – Interdição total

BR-153/RS

– km 412 – Cachoeira do Sul – Bloqueio preventivo da ponte do Fandango -Interdição total

– km 419 – Cachoeira do Sul – Água na pista -Interdição total

BR-158/RS

– km 293 – Itaara – Interdição total

– km 306 – Itaara – Interdição total

– km 312 ao km 321 – Entre Santa Maria e Itaara – Queda de barreira – Interdição total

BR-287/RS

– km 312 – São Vicente do Sul – Bloqueio preventivo Ponte sobre o Rio Toropi – Interdição total

BR- 290/RS

– km 86 – Porto Alegre – Interdição parcial

– km 92 – Acesso à Nova Ponte do Guaíba – Interdição total

– km 96 – Pista na ponte velha do Rio Guaíba, em Porto Alegre – Interdição total

– km 98 – Porto Alegre – Água na pista – Interdição total

– km 102 – Pista sentido interior em Porto Alegre – Interdição total

– km 104 – Eldorado do Sul – Acesso à Ilha da Pintada com excesso de água – Interdição total

– km 107 – Acesso a Eldorado do Sul – Interdição total

– km 112 – Porto Alegre – Interdição total

– km 132 – Eldorado do Sul – rompimento de galeria pluvial (serviços de recuperação em andamento) – Interdição total

– km 400 – Santa Margarida do Sul – Erosão na pista – Interdição parcial

– km 411 – São Gabriel – Erosão na pista – Interdição parcial

BR-392/RS

– km 326 – Santa Maria – Nível do rio atingiu a estrutura da ponte – Interdição total

– km 319 ao km 345 – São Sepé a Santa Maria – Água na pista – Interdição total

BR-470/RS

– km 107 – Lagoa Vermelha – Água na pista – Interdição total

– km 178 – Veranópolis – Interdição total – Sem previsão de liberação

– km 188 ao km 190 – Veranópolis – Queda de barreira – Interdição total

– km 192 – Veranópolis – Queda de barreira – Interdição total

– km 201 – Bento Gonçalves – Rompimento do pavimento no segmento – Interdição total

– km 262 – Salvador do Sul – Interdição total

– km 283,5 – Montenegro – Água sobre a pista – Interdição total

– km 285 – Montenegro – Água na pista – Interdição total

– km 331 – Triunfo – Água sobre a pista – Interdição total

BR-471/RS

– km175 – Rio Pardo, ponte sobre o Rio Jacuí – Interdição total











DNIT