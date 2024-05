DNIT libera passagem pela Ponte do Fandango a partir das 10h desta terça-feira (14)

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) concluiu a recuperação provisória e emergencial, entre o km 405 e o km 412, da BR- 153/ RS, em Cachoeira do Sul, possibilitando uma ligação entre o município e a BR-290/RS. O trânsito no segmento será liberado nesta terça-feira (14) a partir das 10h. Também ocorrerá a permissão de trânsito de veículos leves e caminhões de até 18 toneladas na ponte do Fandango, sobre o Rio Jacuí, controlado por sistema de PARE e SIGA.

Desde o início da cheia do Jacuí, Cachoeira do Sul estava isolada por via terrestre. Com o nível do rio mais baixo, o DNIT iniciou a recuperação da cabeceira da ponte sobre o Banhado Nossa Senhora de Fátima e a recomposição de sete quilômetros da rodovia. A expectativa era concluir os serviços no final de semana, porém o trabalho foi intensificado e estendido durante a noite, possibilitando a autorização de passagem para veículos antes do previsto.

O segmento agora integra a rota assistencial já em operação, ampliando a circulação de veículos emergenciais, apoio e suprimentos pela rodovia no sentido Cachoeira do Sul – BR-290/RS. Com o trecho liberado, Cachoeira do Sul retoma a interligação por vias terrestres com municípios das regiões Metropolitana, Sul e Central do estado.

Fonte: Dnit