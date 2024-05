DNIT restabelece tráfego em trecho da BR-290

Na noite de segunda-feira, 6 de setembro, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) conseguiu restabelecer o tráfego no quilômetro 132 da BR-290, em Eldorado do Sul. Com isso, agora é possível o deslocamento entre os municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre e das regiões Central e fronteira Oeste, que estavam isolados devido às severas chuvas e enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul.

Foi necessário realizar serviços emergenciais de recuperação do corpo da estrada, incluindo a implantação de um novo sistema de drenagem com quatro galerias pluviais em concreto e a recomposição da pista em tempo recorde. Essas ações urgentes garantiram o restabelecimento de um corredor logístico essencial para o abastecimento das cidades, operações do sistema de saúde e outras necessidades das regiões central e fronteira Oeste do RS. No entanto, o tráfego está liberado exclusivamente para os veículos que prestam serviços essenciais.















Dnit