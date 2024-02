DOIS ASSASSINATOS SÃO REGISTRADOS NO INTERVALO DE CINCO HORAS EM SANTA MARIA

Santa Maria registrou mais um assassinato no fim da noite de quinta-feira (22). Por volta das 21h30, um homem foi morto a tiros na frente de uma casa na Rua dos Pedreiros, no bairro Nova Santa Marta, zona oeste da cidade. Conforme informações preliminares, o primeiro nome da vítima se chama Alan. É o segundo homicídio em um intervalo de cinco horas.

Por volta das 17h, um idoso de 71 anos foi morto a facadas no Centro de Santa Maria, na na Rua Ângelo Uglione. A vítima foi identificada como José Carlos Lopes de Andrade. De acordo com a Brigada Militar, o idoso foi atingido com seis perfurações de faca na região torácica e no pescoço caído.

Em 2024, já foram registrados 16 homicídios em Santa Maria, sendo nove somente neste mês.

A Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DPHPP) investiga os crimes.