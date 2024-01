Domingo de Esporte, Lazer e Inclusão à Beira do Rio Jacuí

No último domingo, o Rio Jacuí em Cachoeira foi palco de um evento multifacetado à beira do Rio Jacuí, promovido pela Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer. A Praia Nova se transformou em um cenário dinâmico, onde atletas de futvôlei competiram em duas quadras, enquanto famílias aproveitavam momentos de descontração na sombra e na areia sob o radiante sol de janeiro.

Os atletas do futvôlei exibiram suas habilidades em partidas emocionantes, elevando o espírito esportivo da cidade. As quadras proporcionaram não apenas uma competição intensa, mas também uma vista espetacular do Rio Jacuí, acrescentando um toque especial à atmosfera do evento.

A presença das famílias trouxe uma dimensão calorosa ao dia. Enquanto as crianças se divertiam na areia, os adultos participavam de atividades esportivas à beira do rio, criando uma atmosfera de confraternização e alegria.

Destacando-se entre as iniciativas inclusivas da Secretaria, o “banho assistido” proporcionou uma experiência única para pessoas com deficiência. Utilizando cadeiras anfíbias e acompanhadas por profissionais treinados, essas pessoas puderam desfrutar das águas do Rio Jacuí, promovendo não apenas o lazer, mas também a inclusão e a quebra de barreiras.

O evento foi marcado pelo sucesso e pela participação ativa da comunidade. O Secretário Municipal de Turismo, Esporte e Lazer, Itamar Luz, expressou sua satisfação ao ver a cidade aproveitando as atividades propostas, ressaltando o compromisso contínuo da secretaria em oferecer eventos diversificados que atendam a todos os públicos.