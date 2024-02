Dupla Gre-Nal e clubes brasileiros se solidarizam com Fortaleza após ataque a ônibus

Inter, Grêmio Juventude e outros clubes brasileiros se solidarizaram com o Fortaleza, que teve seu ônibus apedrejado após o jogo contra o Sport pela Copa Nordeste, na noite de ontem em Recide.

Palmeiras, Corinthians, Vasco da Gama, Bahia foram alguns dos clubes, que, pelas Redes Sociais, repudiaram o ocorrido em Recife.

“O Inter presta solidariedade aos jogadores, diretoria e staff do Fortaleza E.C pelos atos cometidos na noite desta quarta-feira (21), após o término do jogo contra o Sport, válido pela Copa do Nordeste. O Clube do Povo apoia a união entre as equipes e repudia qualquer tipo de violência”, publicou o Inter pelo X (antigo Twitter).

“O Grêmio se solidariza com o Fortaleza E.C pelas agressões sofridas no lamentável episódio ocorrido na madrugada desta quinta-feira, em Recife. A violência não tem espaço no esporte, nem na vida. Desejamos pronta recuperação aos profissionais atingidos e que as autoridades tomem medidas cabíveis para punir os responsáveis, a fim de evitar novos episódios como esse”, postou o Grêmio.

Também pelas redes sociais, o jogador do Fortaleza, que não jogou a partida, Lucas Crispim se manifestou sobre o ocorrido. “Até quando isso vai acontecer? Saímos de casa sem saber se voltaremos.. Algo precisa ser feito com urgência! Seres humanos trabalhadores, pais de famílias ali dentro.. quando isso vai acabar? Desejo melhoras e muita força aos meus companheiros”, postou o atleta.

Outros clubes do País também se manifestaram sobre o ocorrido com a delegação do Fortaleza. Palmeiras, Corinthians e Vasco também usaram as redes sociais para prestar solidariedade.