É campeão! São Luiz atropela o Grêmio e fica com a taça da Recopa

É taça no armário! Na noite desta quarta-feira (28), o São Luiz fez história ao conquistar pela primeira vez em sua história o título da Recopa Gaúcha. Para isso, o time treinado por Alessandro Telles precisou vencer o Grêmio por 2 a 0. O primeiro gol foi marcado contra aos 47 minutos do primeiro tempo por Bruno Uvini. No segundo tempo, Gabriel Pereira ampliou aos 27 minutos. A Recopa pôs frente a frente o campeão do Gauchão 2023 (Grêmio) e o bicampeão da Copa FGF (São Luiz).

No próximo sábado (02), outra decisão. Dessa vez, não vale título. Porém, o jogo contra o Santa Cruz no 19 de Outubro vale a permanência na Série A Estadual e a classificação para as oitavas de final. A partida será disputada às 16h30min.

Foto / Fonte: Rádio Progresso de Ijuí