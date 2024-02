É hora de mais uma Semana do Descarte

O ventilador queimou? Tem garrafa pet ou de vidro que sobrou da festa do último final de semana? Tem muito papelão guardado e não sabe o que fazer? É hora de pegar tudo que pode ser descartado e entregar durante a Semana do Descarte, promovida pela Prefeitura de Cachoeira do Sul através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

A próxima edição acontece entre o dia 28 de fevereiro e 2 de março (de quarta-feira até sábado desta semana). A entrega será na David Barcelos, 270 (curva da David/antigo Tischler), na parte dos fundos do prédio, das 8h às 12h e das 13h30min às 17h30min.

Uma equipe da Secretaria de Meio Ambiente fica no local recebendo todo o material entregue e separando tudo, dando destinação adequada. Isso acontece graças a parceria com a Wall-E, que recebe os materiais eletrônicos e a Cocari, que recebe os demais materiais recicláveis. Quem quiser também pode fazer o descarte de pneus. Este material também recebe destinação correta. Lembrando que pneus atirados no pátio podem se tornar um criadouro de mosquitos, inclusive da dengue.



A cada dois meses a Secretaria de Meio Ambiente faz uma força-tarefa para oferecer à população a oportunidade de descarte correto dos seus materiais inservíveis. Para isso, usa do o slogan “Tem lixo que não é de se jogar fora”.



O que pode ser descartado? Pneus, móveis, fogões, geladeiras, máquinas de lavar roupa, vidros, garrafas, material reciclável (papelão, livros, garrafas pet, latas de cerveja e plásticos) e aparelhos eletrônicos (monitores, rádios, televisão, liquidificador, micro-ondas e aparelhos de DVD).

O que não pode ser descartado? Pilhas, baterias, lâmpadas e tonner.