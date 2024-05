“É uma condição meteorológica bastante grave”, diz Leite sobre previsão de chuvarada no RS

O governador Eduardo Leite publicou um vídeo nas redes sociais no qual reforça o alerta para vento e chuva forte no Estado nos próximos dias (veja no fim da reportagem). A manifestação foi apoiada em um boletim da Sala de Situação, divulgado na tarde desta segunda-feira (29).



Leite diz que municípios da Campanha já registraram 200 milímetros de chuva nos últimos dias e que são esperados mais 150 milímetros até o fim de semana, o que poderia elevar o volume para acima de 300 milímetros no mês.



— Não há condições de precisar, neste momento, todos os efeitos que acontecerão em rios ou onde ventos possam formar até tornados; em algumas condições, isso pode vir a acontecer. É uma condição meteorológica bastante grave que a gente vai enfrentar ao longo desses próximos dias no Estado — disse.



Segundo o boletim da Sala de Situação, quarta-feira (1º) será o dia com as condições mais severas, com risco para tempestades isoladas com chuva e vento intenso, descargas elétricas e eventual queda de granizo na Campanha, Missões, Centro, Sul, Costa Doce, Vales e Região Metropolitana.



Deve chover entre 60 e 80 milímetros no dia, mas poderá passar dos 120 milímetros na Campanha, Centro e Vales. Com o deslocamento das instabilidades, são esperadas rajadas de vento de 60 a 80 km/h, podendo superar os 100 km/h em alguns pontos do RS.



— Estamos com as nossas equipes totalmente em alerta e prontas para a atuação do Corpo de Bombeiros, da Brigada Militar e de todas as estruturas que temos. A gente vai, ao longo desta semana, trazer mais boletins e mais alertas com maior especificação, mas é importante que todos estejam atentos ao longo desta semana — acrescentou o governador.



Durante a tarde, Marcelo Schneider, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), disse que “o pior está por vir” no Estado por conta da chuva. Em entrevista ao Gaúcha+, ele projetou o risco de enchentes, cheias e a preocupação com queda de granizo e raios. O Inmet emitiu alerta vermelho para a maior parte do RS até o meio-dia de terça-feira (30).