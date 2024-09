É HOJE! Primeiro encontro dos candidatos a prefeitura de Cachoeira do Sul

A Câmara de Agronegócio, Comércio, Indústria e Serviços de Cachoeira do Sul (CACISC) promoverá, nesta quinta-feira, 5 de setembro, o primeiro encontro oficial entre os candidatos à prefeitura do município, intitulado “Encontro Demandas CACISC com Prefeituráveis 2024”. O evento, que marcará o início dos debates públicos entre os prefeituráveis, acontecerá no Salão de Atos da Ulbra Campus Cachoeira do Sul, a partir das 19h, com duração aproximada de duas horas e 30 minutos.



Durante o encontro, os candidatos terão a chance de apresentar suas propostas e discutir questões cruciais para o futuro da cidade, respondendo a perguntas elaboradas pela CACISC, que abordam sete temas centrais. A expectativa é de que o debate proporcione ao público uma visão mais clara sobre os planos de cada candidato para o desenvolvimento de Cachoeira do Sul.



Regras e Dinâmica do Encontro



Para garantir que o evento ocorra de forma ordenada e respeitosa, foi estabelecido um conjunto de regras. O uso de camisetas, adesivos e botons de campanha será permitido, mas bandeiras, apitos, buzinas, confetes e itens similares estarão proibidos dentro do auditório. Qualquer manifestação sonora que atrapalhe o debate será vetada.



Este primeiro encontro entre os candidatos se configura como uma oportunidade valiosa para que os eleitores conheçam as propostas, permitindo uma escolha mais informada nas eleições municipais.