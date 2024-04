Elon Musk pergunta quanto custa comprar a TV Globo

O perfil de humor Joaquin Teixeira fez uma publicação neste sábado (20) dizendo ao dono da rede social X, Elon Musk, que um dos problemas do Brasil é a TV Globo, sugerindo então que ele compre a empresa de comunicação “para salvar nosso país”.



– O grande problema do Brasil se chama TV Globo ou Globo Lixo, como é conhecida por aqui. Você poderia facilmente gastar alguns dólares, comprar essa emissora demoníaca e salvar nosso país – escreveu o humorista.





Para surpresa dos seguidores do perfil, Musk respondeu querendo saber o valor da emissora com sede no Rio de Janeiro.

– Quanto isso custaria? – respondeu o bilionário.

Muitos internautas resolveram comentar, alguns mostrando os valores da empresa que, em 2021, valia no mercado cerca de R$ 15 bilhões.

Outros dizem que o lucro da emissora em 2023 foi de R$ 850 milhões, por isso, se ela fosse negociada em 12 vezes o valor do lucro, Musk pagaria R$ 10,4 bilhões, o que equivale a 2 bilhões de dólares.