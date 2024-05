Elon Musk surpreende com doação para o Rio Grande do Sul

O empresário Elon Musk usou as redes sociais, na manhã desta quinta-feira, 09 de maio, para comunicar que ele doará junto com a Starlink mais de 1 mil terminais, oferecendo ajuda gratuita ao estado do Rio Grande do Sul, neste momento de caos climático.



Através do X (antigo Twitter), Elon Musk comunicou sua surpreendente doação ao Rio Grande do Sul: “Dadas as terríveis enchentes no Rio Grande do Sul, @Starlink doará 1.000 terminais para equipes de emergência e disponibilizará gratuitamente o uso de todos os terminais da região até que a região se recupere. Espero o melhor para o povo do Brasil“, escreveu ele, divulgando o apelo de Gisele Bündchen, clamando por ajuda a região.

Vale lembrar que a ex-modelo brasileira divulgou em suas redes sociais um pedido de ajuda internacional para o povo gaúcho neste momento de caos e, assim como Elon, muitos vem se mobilizando em prol da localidade.



Confira:



Internautas reagem ao post de Elon Musk

Por incrível que parece, milhares de internautas fora do Brasil não sabiam da crise climática que o sul do país vem vivendo e nos comentários da publicação de Elon, um usuário do X escreveu: “Eu não tinha ideia de que o Brasil estava lidando com enchentes como essa! Starlink ajudará a conectar pessoas a entes queridos e, o mais importante, a salvar vidas!“, disse.

Outro, ainda, escreveu: “Agora só precisamos do Starlink nos aviões. Adoro que Elon esteja ajudando os necessitados no Brasil“, pontuou. “Atitude de milhões, precisamos de toda ajuda, o que vier será bem vindo“, celebrou um brasileiro nos comentários.