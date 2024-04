Em meio à maratona de jogos, Coudet convoca apoio da torcida no Beira-Rio

A vitória do Inter sobre o Delfín, na Sul-Americana, foi, para Eduardo Coudet, mais um ponto crítico dentro do que considera a “dificuldade extra” do calendário brasileiro. Foram essas palavras que o técnico colorado utilizou para se referir à sequência de jogos que o Colorado tem pela frente. No domingo (28), às 20h, o adversário é o Atlético-GO, no Beira-Rio, pela quarta rodada do Brasileirão.

Na entrevista coletiva após o triunfo por 2 a 1 no Equador, Coudet afirmou que o grupo fará um “grande esforço físico” para jogar daqui a dois dias. A delegação chega de viagem nesta sexta-feira (26), em Porto Alegre, e os atletas treinam durante a tarde e no sábado (27).





— Vale ressaltar que, domingo, vamos precisar muito de nossa torcida. Queremos voltar a ganhar em casa pelo Brasileirão. Não tenho dúvidas de que vai ser assim e que vão nos empurrar — frisou o treinador.

Ao falar sobre as barreiras enfrentadas contra o Delfín, além do atraso na viagem de ida, o treinador citou as más condições no gramado e a dificuldade de logística para o retorno, que conta com duas paradas antes da chegada em Porto Alegre, segundo ele. Os deslocamentos, para Coudet, são fatores de complicação para as equipes brasileiras em torneio sul-americanos.

— A equipe brasileira tem uma dificuldade extra que é o calendário. Chegamos amanhã (sexta-feira) à tarde e domingo estamos jogando em casa. Tudo nos custa um pouco mais, sobretudo na parte física, que vamos fazer um grande esforço — reforçou.

Depois do Brasileirão, o Inter recebe o Juventude, na quarta-feira (1º), às 21h30min, pelo primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil. A maratona segue no sábado (4), às 21h, contra o Cruzeiro, em Minas Gerais. O Colorado volta a jogar pela Sul-Americana em 7 de maio, terça-feira, às 21h, contra o Real Tomayapo, na Bolívia.









