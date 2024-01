Em menos de três semanas, Expocande 2024 comercializa 65% dos estandes

A venda de espaços da Feira Comercial da 11ª Exposição Industrial, Comercial, Serviços e Agronegócios de Candelária (Expocande) teve início há pouco mais de duas semanas, em 15 de janeiro, e já atingiu 65% de ocupação. Isso significa que os visitantes que comparecerem ao Parque Municipal de Eventos Itamar Vezentini, entre os dias 30 de abril e 5 de maio, terão a oportunidade de conferir uma variedade de segmentos de negócios.



Ao todo, serão 128 espaços disponíveis, distribuídos em dois pavilhões, área externa, agroindústrias, artesanato e praça de alimentação. O presidente da Expocande, Jorge Mallmann, comemora a alta procura, destacando que a venda antecipada indica uma boa expectativa para o evento. Ele ressalta a importância de uma Expocande diversificada e de qualidade.



A diversidade será uma das marcas da Expocande 2024, com a presença de empreendimentos nas áreas de máquinas, tratores, implementos agrícolas, energia solar, turismo, estofados, pet shop, piscinas, confecção, doces de Pelotas, fotografia, consórcios, floricultura, semijoias, bazar e muito mais.



A comercialização dos espaços está aberta para empresas da região desde o dia 22 e seguirá até atingir 100% de ocupação. Interessados em reservar um espaço devem entrar em contato pelo telefone (51) 991310598, com Ygor Rosa. Nos pavilhões, estão disponíveis 88 estandes com tamanhos variados, de 9 a 24 metros. Já na área externa, são oferecidos 40 ambientes com metragens que variam de 25 a 200 metros quadrados.



A Expocande 2024 conta com o estímulo da Lei Federal de Incentivo à Cultura e é realizada pela Associação Cultural de Candelária Érico Veríssimo (ACCEV), com apoio da Associação Comercial e Industrial (ACIC) e da Prefeitura de Candelária. Mais informações sobre o evento estão disponíveis em https://www.expocande.com.br/